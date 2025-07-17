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  • Невозвращенец Саравия вышел на связь с «Ростовом» и объяснил, почему не вернулся в клуб

Невозвращенец Саравия вышел на связь с «Ростовом» и объяснил, почему не вернулся в клуб

Сегодня, 12:21
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Полузащитник Родриго Саравия вышел на связь с «Ростовом». Он не вернулся в клуб после зимнего отпуска.

«Сбежавший из «Ростова» Родриго Саравия вышел на связь с южанами спустя полгода. Он покинул расположение клуба, потому что у него якобы «отекают ноги» во время выездов на автобусе.

Латиноамериканский полузащитник ростовчанам официальные бумаги через своего агента. В них заявил о желании расторгнуть контракт с ФК.

Источник в команде рассказал, что Саравия пожаловался на то, что заскучал по родине. И добавил: жить в Ростове-на-Дону неудобно. так как в городе нет аэропорта и на гостевые матчи приходится ездить либо на басе, либо на поезде. От этого у него якобы сильно отекают ноги, что сказывается на игре», – написал телеграм-канал «Mash на спорте».

  • Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявлял СМИ, что клуб будет отстаивать свои интересы и юристы уже занимаются этим вопросом.
  • За всe время в стане южан Родриго отдал одну голевую передачу и забил один гол.
  • Саравия куплен год назад у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Уругвай. Примера Ростов Саравия Родриго
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Комментарии (2)
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VVM1964
1752746520
Это вам не Вендел - "У меня, знаете, другая беда — ноги потеют." (с) )
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Cleaner
1752751360
Причина уважительная. А вот отношение к своему клубу - НЕУВАЖИТЕЛЬНОЕ...(
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