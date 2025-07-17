Невозвращенец Саравия вышел на связь с «Ростовом» и объяснил, почему не вернулся в клуб

Полузащитник Родриго Саравия вышел на связь с «Ростовом». Он не вернулся в клуб после зимнего отпуска.

«Сбежавший из «Ростова» Родриго Саравия вышел на связь с южанами спустя полгода. Он покинул расположение клуба, потому что у него якобы «отекают ноги» во время выездов на автобусе.

Латиноамериканский полузащитник ростовчанам официальные бумаги через своего агента. В них заявил о желании расторгнуть контракт с ФК.

Источник в команде рассказал, что Саравия пожаловался на то, что заскучал по родине. И добавил: жить в Ростове-на-Дону неудобно. так как в городе нет аэропорта и на гостевые матчи приходится ездить либо на басе, либо на поезде. От этого у него якобы сильно отекают ноги, что сказывается на игре», – написал телеграм-канал «Mash на спорте».