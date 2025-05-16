«Ростов» с трудом прошел лицензирование

«Ростов» получил лицензию для выступлений в РПЛ в сезоне-2025/26. Однако, клуб сделал это «со скрипом».

Сообщается, что «Ростов» должен до конца июня решить вопрос с задолженностью по трансферу полузащитника Родриго Саравии. Уругваец так и не вернулся в команду после зимней паузы и не играл за российский клуб в этом году.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сказал «Спорт-Экспрессу» относительно необходимости погасить задолженность по Саравии, что «информация до конца не соответствует действительности».

Проблемы с лицензированием остаются у «Крыльев Советов» и «Химок».