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«Атлетико» купил Алмаду, перехватив его у «Зенита»

Сегодня, 06:44

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о трансфере Тиаго Алмады из «Ботафого». Футболист отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет контракт.

Ранее Record сообщал, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал «Ботафого» 35 миллионов евро за Альмаду.

  • Алмада присоединился к «Ботафого» летом 2024 года. Зимой 2025 года он перешeл в «Лион» на правах аренды.
  • За этот период Алмада забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

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Источник: официальный сайт «Атлетико»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Трансферы Лион Зенит Атлетико Алмада Тиаго
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