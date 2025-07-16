«Атлетико» купил Алмаду, перехватив его у «Зенита»

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о трансфере Тиаго Алмады из «Ботафого». Футболист отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет контракт.
Ранее Record сообщал, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал «Ботафого» 35 миллионов евро за Альмаду.
- Алмада присоединился к «Ботафого» летом 2024 года. Зимой 2025 года он перешeл в «Лион» на правах аренды.
- За этот период Алмада забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Атлетико»