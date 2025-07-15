Григорян определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо» Мх

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

«Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального. Особенность Кисловодска – низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится еще 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь «Спартаку», – сказал Григорян.