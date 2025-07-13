Червиченко назвал недооцененного тренера в РПЛ: «Уровень Лички и даже лучше»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко ответил на вопрос, кого бы пригласил в свой клуб на должность главного тренера – Станислава Черчесова или Валерия Карпина.

«Я бы, скорее всего, позвал Альбу. Я думаю, что они очень сложные [Черчесов и Карпин] сами по себе люди, с ними тяжело. Они хорошие в общении, в компании, а вот работать с ними, мне кажется, тяжело.

То есть, когда две такие экспансивные южные личности вместе работают, например, я и Черчесов, да и Карпин из отмороженного региона, но тоже такой, темперамент горячий – это не всегда хорошо для дела. Кто-то один должен быть дикий в такой семье.

А Альба спокойный и комфортный. И в плане работы он очень недооценeнный пока что. Я думаю, что это уровень Лички или даже лучше. Но мне его жаль, потому что писали, что он остаeтся в «Ростове». Скорее всего, «Ростов» будет валиться в следующем сезоне, ну и, соответственно, будет валиться его профессиональный авторитет.

Хотя, если в обезжиренном «Ростове» он сможет показать хороший результат, то есть не будет стоять на вылет, и «Ростов» будет в середине турнирной таблицы, то, скорее всего, это будет показателем того, что он очень хороший тренер», – сказал Червиченко.