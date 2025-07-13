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  • Червиченко назвал недооцененного тренера в РПЛ: «Уровень Лички и даже лучше»

Червиченко назвал недооцененного тренера в РПЛ: «Уровень Лички и даже лучше»

Вчера, 14:30
2

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко ответил на вопрос, кого бы пригласил в свой клуб на должность главного тренера – Станислава Черчесова или Валерия Карпина.

«Я бы, скорее всего, позвал Альбу. Я думаю, что они очень сложные [Черчесов и Карпин] сами по себе люди, с ними тяжело. Они хорошие в общении, в компании, а вот работать с ними, мне кажется, тяжело.

То есть, когда две такие экспансивные южные личности вместе работают, например, я и Черчесов, да и Карпин из отмороженного региона, но тоже такой, темперамент горячий – это не всегда хорошо для дела. Кто-то один должен быть дикий в такой семье.

А Альба спокойный и комфортный. И в плане работы он очень недооценeнный пока что. Я думаю, что это уровень Лички или даже лучше. Но мне его жаль, потому что писали, что он остаeтся в «Ростове». Скорее всего, «Ростов» будет валиться в следующем сезоне, ну и, соответственно, будет валиться его профессиональный авторитет.

Хотя, если в обезжиренном «Ростове» он сможет показать хороший результат, то есть не будет стоять на вылет, и «Ростов» будет в середине турнирной таблицы, то, скорее всего, это будет показателем того, что он очень хороший тренер», – сказал Червиченко.

  • 43-летний Альба возглавляет «Ростов» с конца февраля после отставки Валерия Карпина. Он впервые работает в должности главного тренера.
  • Под руководством испанца «Ростов» одержал 5 побед при 5 ничьих и 7 поражениях.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Карагюмрюк Динамо Ростов Черчесов Станислав Карпин Валерий Личка Марцел Альба Джонатан Червиченко Андрей
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Комментарии (2)
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Блямба
1752406695
"Обезжиренный Ростов.." Вот тут- браво!))
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DOCTOR PENALTY
1752407180
С какого перепугу Альба недооцененный?.. Он ещё не руководил почти у нас командой, ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ОЦЕНИВАТЬ-ТО? """"""""""
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