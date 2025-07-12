Переход Лопеса в «Спартак» на грани срыва: подробности

«Спартаку» не удается договориться о трансфере нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса.
Московский клуб не готов платить за него требуемую сумму – 16-18 миллионов евро + бонусы.
Если бразильцы не пойдут на снижение цены, то сделка сорвется. Спортивный блок «Спартака» уже начал прорабатывать альтернативные и более дешeвые варианты.
- Рыночная стоимость Лопеса – 10 миллионов евро.
- Он провел за «Палмейрас» 147 матчей, забил 43 гола и сделал 12 ассистов.
- «Спартак» видит в аргентинце замену для Манфреда Угальде.
- Сообщалось, что его зарплата в России может составить 2,5-3 млн евро в год + бонусы.
Источник: Metaratings