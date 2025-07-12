Переход Лопеса в «Спартак» на грани срыва: подробности

«Спартаку» не удается договориться о трансфере нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса.

Московский клуб не готов платить за него требуемую сумму – 16-18 миллионов евро + бонусы.

Если бразильцы не пойдут на снижение цены, то сделка сорвется. Спортивный блок «Спартака» уже начал прорабатывать альтернативные и более дешeвые варианты.