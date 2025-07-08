Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за форварда «Палмейраса»

«Спартак» готовит предложение по нападающему «Палмейраса» Хосе Мануэлю Лопесу.
Московский клуб может заплатить за него от 15 до 17 миллионов евро.
24-летний аргентинец в случае перехода будет зарабатывать 2,5-3 миллиона евро в год + бонусы.
Он должен стать заменой для Манфреда Угальде, которого пытается купить «Фейеноорд».
- Рыночная стоимость Лопеса – 10 миллионов евро.
- Он провел за «Палмейрас» 147 матчей, забил 43 гола и сделал 12 ассистов.
- «Спартак» интересовался форвардом еще зимой.
Источник: Metaratings