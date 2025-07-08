Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за форварда «Палмейраса»

«Спартак» готовит предложение по нападающему «Палмейраса» Хосе Мануэлю Лопесу.

Московский клуб может заплатить за него от 15 до 17 миллионов евро.

24-летний аргентинец в случае перехода будет зарабатывать 2,5-3 миллиона евро в год + бонусы.

Он должен стать заменой для Манфреда Угальде, которого пытается купить «Фейеноорд».