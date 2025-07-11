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  • Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»

Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»

Вчера, 22:15
4

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке рассказал, почему он покинул команду в 2010 году.

– В Санкт-Петербурге вы работали с Лучано Спаллетти. Верно?

– Да, он меня выгнал из команды.

– Вы называли Спаллетти «Спагетти»? Или это выдумка?

– Я мог по ошибке сказать «Спагетти» вместо Спаллетти. Но об этом я потом рассказывал только своему близкому другу. Как об этом все узнали?

– Вы так и не ответили. Вы сказали «Спагетти», обращаясь к тренеру?

– Да, припоминаю такое, говорил в разговоре с ним. Хотел сказать «Спаллетти», но вместо этого получилось «Спагетти». Но я сразу же исправился, конечно же.

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Источник: телеграм-канал Эльвина Керимова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Зенит Спаллетти Лучано Текке Фатих
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Комментарии (4)
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1752263364
Так за что выгнал? Плохие спагетти ему купил?
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Mirak92
1752264150
Все тупее и тупее новости. Сиди и сам догадывай что да как.
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fakeid
1752264424
дела давно минувших дней, больше 15 лет прошло. текке брали, как лучшего нападающего в том сезоне в турции. явно рассчитывали, что и здесь он продолжит забивать. в итоге получился какой-то агаларов: как-то раз стал лучшим - но где он сейчас?
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Давид59
1752265161
Фигня какая-то. А причина-то в чём? Забыли написать самое главное.
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