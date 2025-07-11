Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке рассказал, почему он покинул команду в 2010 году.
– В Санкт-Петербурге вы работали с Лучано Спаллетти. Верно?
– Да, он меня выгнал из команды.
– Вы называли Спаллетти «Спагетти»? Или это выдумка?
– Я мог по ошибке сказать «Спагетти» вместо Спаллетти. Но об этом я потом рассказывал только своему близкому другу. Как об этом все узнали?
– Вы так и не ответили. Вы сказали «Спагетти», обращаясь к тренеру?
– Да, припоминаю такое, говорил в разговоре с ним. Хотел сказать «Спаллетти», но вместо этого получилось «Спагетти». Но я сразу же исправился, конечно же.
- Текке брал с «Зенитом» РПЛ, Кубок УЕФА.
- Также он выступал за «Рубин».
- Сейчас Фатих тренирует «Трабзонспор».
Источник: телеграм-канал Эльвина Керимова