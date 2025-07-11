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Радимов ответил, кто заменит «Торпедо» в РПЛ

Вчера, 12:04
7

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

  • Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
  • Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

«В моeм понимании, просто проводишь матч и кто из них сильнее, тот и остаeтся. Понимаю, что этого не будет, но если по честным понятиям, что были в 90-х, наверное, так должно произойти. Но а, скорее всего, просто оставят команду РПЛ – «Оренбург».

С другой стороны, «Урал» тоже может сказать, что они бились, а «Торпедо» нечестными действиями их опередило и они не выходят в РПЛ. То же «Сочи», который попал в Премьер-Лигу, занял вообще пятое место и не должен был даже в стыковых матчах участвовать, поэтому здесь такая история больше скользкая. Но что важно, что РФС принял уверенное действие в отношении «Торпедо», поэтому я думаю, что решение по 16-й команде не отправят в долгий ящик и уже завтра, например, объявят. Какое оно будет… Будут недовольные? Конечно, будут, с одной и с другой стороны», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Радимов Владислав
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Комментарии (7)
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кaстрюлька
1752225247
В основном будут недовольные с одной щетинистой и перемазанной(известно чем)) стороны..))
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bashnat013
1752226344
Нужно оставить 14 команд если по спортивному принципу ! Или добавить до 16 две команды из фнл занявшие с 5по…место у кого подходит финансовая или материальная база это честно и по спортивному принципу
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да помойка, да позор
1752230496
даже в лыжи обутый влад добанутый, знал что газпрём подтянет оренбург
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andr45
1752233587
РАДИМОВ из последнего сборника «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
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