Радимов ответил, кто заменит «Торпедо» в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

«В моeм понимании, просто проводишь матч и кто из них сильнее, тот и остаeтся. Понимаю, что этого не будет, но если по честным понятиям, что были в 90-х, наверное, так должно произойти. Но а, скорее всего, просто оставят команду РПЛ – «Оренбург».

С другой стороны, «Урал» тоже может сказать, что они бились, а «Торпедо» нечестными действиями их опередило и они не выходят в РПЛ. То же «Сочи», который попал в Премьер-Лигу, занял вообще пятое место и не должен был даже в стыковых матчах участвовать, поэтому здесь такая история больше скользкая. Но что важно, что РФС принял уверенное действие в отношении «Торпедо», поэтому я думаю, что решение по 16-й команде не отправят в долгий ящик и уже завтра, например, объявят. Какое оно будет… Будут недовольные? Конечно, будут, с одной и с другой стороны», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».