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  • Подробный рассказ о Коко – главной трансферной цели «Спартака» в центр обороны

Подробный рассказ о Коко – главной трансферной цели «Спартака» в центр обороны

Вчера, 11:46
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Журналист издания Toro news Альберто Джулини подробно охарактеризовал защитника «Торино» Сауля Коко.

Коко – главная трансферная цель «Спартака» в центр обороны.

  • Сообщалось, что «Торино» оценивает Коко в 14-15 миллионов евро + бонусы.
  • В прошлом сезоне гвинеец забил 2 гола в 34 матчах.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Подписанный прошлым летом из «Лас-Пальмас» за 7,5 миллиона евро плюс бонусы, Сауль Коко был приобретен с целью играть правым центральным защитником в схеме с тремя защитниками. Однако на практике он чаще выступал в роли центрального защитника, начав сезон уверенно и даже забив два гола в первых матчах.

Техничный защитник, Коко впечатлял своей способностью начинать атаки из глубины и эффективностью при открытой игре в обороне. Однако в воздушных дуэлях и при игре в штрафной площади у него проявлялись некоторые слабости.

В зимние месяцы его форма ухудшилась, что совпало с общим спадом команды. Во второй половине сезона, после перехода тренера Ваноли с расстановки 3-5-2 на 4-2-3-1, Коко стали использовать в качестве левого центрального защитника вместе с Марипаном. Переход дался нелегко – он не левша, и порой ему было сложно строить игру, используя слабую ногу.

Его выступления были нестабильными: он чередовал уверенные матчи с досадными ошибками, отражая общую нестабильность команды в течение сезона.

В преддверии нового сезона «Торино» не считает Коко неприкосновенным, но и не рассматривает его как лишнего игрока. Его могут продать, но только при наличии убедительного предложения – такого, как недавнее от катарского клуба.

Тем временем команда возобновила тренировки во вторник, чтобы подготовиться к новому сезону, и Коко регулярно занимается вместе с остальными игроками», – сказал Джулини.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Спартак Коко Сауль
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Комментарии (1)
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кaстрюлька
1752225615
С такой фамилиёй и результатами -только в московский петушатник!)))
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