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  • Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»

Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»

Вчера, 20:15
17

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной замене «Торпедо» в РПЛ.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
  • Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

– Некоторые люди считают, что в случае исключения «Торпедо» будет целесообразно провести стыковой матч между «Уралом» и «Оренбургом». Как вы на это смотрите?

– В честь чего? Конечно, мы к любому исходу готовы, но какую логику надо иметь, чтобы мы переходной матч должны были играть с «Оренбургом»?

– Кто‑то считает, что это будет честнее, чем просто вернуть «Оренбург».

– Чем честнее? Вот приведите мне хоть один довод. Я сейчас буду немножко необъективен. Конечно, я буду говорить за свою команду, но в честь чего «Оренбург», который вылетел, должен войти в РПЛ, если «Торпедо» снимут за какие‑то прегрешения, о которых все пишут? Но если «Торпедо» действительно совершило все это, то это все идет только против футбольного клуба «Урал». Больше ни на кого это не повлияло! Это больше никому не помешало! «Оренбург» как вылетел, так и вылетел! «Факел» как вылетел, так и вылетел! При чем здесь премьер‑лига? Ведь «Торпедо» именно нам не дало занять третье место в Первой лиге. «Черноморец» был выше нас, но ему не дали лицензию. Значит, вторыми должны становиться мы при наказании «Торпедо». «Торпедо» в нашей лиге совершило нарушения! В честь чего «Оренбург» должен войти в РПЛ, а «Урал» нет? Вы мне просто объясните. Если мне это кто‑то докажет, что это правильно, а «Урал» неправильно рассуждает, то мы скажем: «Хорошо, ребят, вы нас убедили, мы не правы».

Мы уже написали письмо, что мы готовы играть в РПЛ: если нас решат принять в премьер‑лигу, мы будем играть в премьер‑лиге. Мы готовимся, команда готова. Может, ряд позиций надо усилить. У нас есть еще время до конца трансферного окна. Надо укрепиться чуть, и все. Я не против «Оренбурга» ни в коем случае и не против «Торпедо», ведь я не знаю, какое решение примут. Но если рассуждать по логике, я не вижу ни одной причины, чтобы оставить «Оренбург» в РПЛ по спортивному принципу, а «Урал» оставить в Первой лиге.

– Тем не менее, если в РФС решат, что «Оренбург» должен будет сыграть с «Уралом» за право выступления в РПЛ, «Урал» готов или откажется?

– Если скажут, что надо играть переходный матч… Но вы представляете это сейчас, когда осталось 9 дней до чемпионата? И куда воткнуть эти стыки, чтобы две игры сыграть? У нас же есть какие‑то планы. Есть договор с командой РПЛ сыграть товарищескую игру… И кто откажется от этого матча – платит компенсацию. Нам что делать? Если нам скажут, что есть только такой вариант, только играть стыки, то, конечно, мы будем играть. Куда нам тогда деваться? Но я считаю, что это будет верх несправедливости. Почему «Оренбург» и «Урал» должны играть между собой? У нас был такой случай совсем недавно, конечно. Но я не вижу оснований для переходного матча. Не вижу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Оренбург Иванов Григорий
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Комментарии (17)
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АЛЕКС 58
1752170449
Вы ребята правы,но газовая труба правее,точнее-прямее.
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Бомж Зины
1752170718
В честь танцев с бубнами и газовым законом, а по сему литит Урал дальше чем может и преземляется в первую лигу, а если дальше открывает рот, то могут последовать и репресси со стороны газовых...посему своему некчемное мнение держите в сауне
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Benifacto
1752171464
чемпионат превращается, превращается в чемпионат одной команды! ну надо понимать им 100лет)))или может 100 лет было, а может и в следующем году будет))))
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СПОРТ 21 века
1752172185
Логичнее, конечно, было бы интегрировать Урал. Действительно по этой логике Урал в ФНЛ поднимается по таблице выше, следовательно, должен выходить напрямую, со 2-ого места. Ведь Торпедо и Черноморец исключили, а Урал был как раз выше Сочи. Тем более что сами стыки, в которых участвовал Урал, были довольно странными (их не обсуждал разве что ленивый), следовательно, должны быть признаны вообще недействительны. С другой стороны, если уж принимать этот вопрос во внимание, то и к сочинской путёвке полагаются претензии, ведь они тоже успели отметится перед РПЛ со знаком минус, и как раз именно в тех самых стыках (влияния на результат, удаление Писарского). Правда, когда всё это делать? Времени на разбирательство уже ведь нет, поскольку через неделю открытие сезона. В общем полный бардак творится в российском футболе !!! Заварили такую кашу, что уже невозможно расхлебать !!!
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Мордаванин
1752172265
Гриня ужепопилил всефартинги атут ж.па опять нервничает бандос)
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Этот чудный мир
1752172281
«В честь чего?»----- Ну в честь президента Владимира Владимировича Путина можно.Который не покладая рук, трудится для присоединения новых территорий.Вот теперь Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области записаны в Конституцию РФ.
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Тинез Розоп
1752173008
Один матч на нейтральном поле. В Питере и судить Карасём , чтоб по чесноку)))…
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BarStep
1752175640
А кто вообще про Оренбург байку запустил, кто помнит? :)
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Vratarь
1752177065
Короче, вместо чемпионата 25/26 запускаем чемпионат 26 в марте. Самое время перезагрузиться и войти в русский ритм. За полгода все вопросы утрясти и чистыми в новое время!!
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