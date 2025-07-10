Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной замене «Торпедо» в РПЛ.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

– Некоторые люди считают, что в случае исключения «Торпедо» будет целесообразно провести стыковой матч между «Уралом» и «Оренбургом». Как вы на это смотрите?

– В честь чего? Конечно, мы к любому исходу готовы, но какую логику надо иметь, чтобы мы переходной матч должны были играть с «Оренбургом»?

– Кто‑то считает, что это будет честнее, чем просто вернуть «Оренбург».

– Чем честнее? Вот приведите мне хоть один довод. Я сейчас буду немножко необъективен. Конечно, я буду говорить за свою команду, но в честь чего «Оренбург», который вылетел, должен войти в РПЛ, если «Торпедо» снимут за какие‑то прегрешения, о которых все пишут? Но если «Торпедо» действительно совершило все это, то это все идет только против футбольного клуба «Урал». Больше ни на кого это не повлияло! Это больше никому не помешало! «Оренбург» как вылетел, так и вылетел! «Факел» как вылетел, так и вылетел! При чем здесь премьер‑лига? Ведь «Торпедо» именно нам не дало занять третье место в Первой лиге. «Черноморец» был выше нас, но ему не дали лицензию. Значит, вторыми должны становиться мы при наказании «Торпедо». «Торпедо» в нашей лиге совершило нарушения! В честь чего «Оренбург» должен войти в РПЛ, а «Урал» нет? Вы мне просто объясните. Если мне это кто‑то докажет, что это правильно, а «Урал» неправильно рассуждает, то мы скажем: «Хорошо, ребят, вы нас убедили, мы не правы».

Мы уже написали письмо, что мы готовы играть в РПЛ: если нас решат принять в премьер‑лигу, мы будем играть в премьер‑лиге. Мы готовимся, команда готова. Может, ряд позиций надо усилить. У нас есть еще время до конца трансферного окна. Надо укрепиться чуть, и все. Я не против «Оренбурга» ни в коем случае и не против «Торпедо», ведь я не знаю, какое решение примут. Но если рассуждать по логике, я не вижу ни одной причины, чтобы оставить «Оренбург» в РПЛ по спортивному принципу, а «Урал» оставить в Первой лиге.

– Тем не менее, если в РФС решат, что «Оренбург» должен будет сыграть с «Уралом» за право выступления в РПЛ, «Урал» готов или откажется?

– Если скажут, что надо играть переходный матч… Но вы представляете это сейчас, когда осталось 9 дней до чемпионата? И куда воткнуть эти стыки, чтобы две игры сыграть? У нас же есть какие‑то планы. Есть договор с командой РПЛ сыграть товарищескую игру… И кто откажется от этого матча – платит компенсацию. Нам что делать? Если нам скажут, что есть только такой вариант, только играть стыки, то, конечно, мы будем играть. Куда нам тогда деваться? Но я считаю, что это будет верх несправедливости. Почему «Оренбург» и «Урал» должны играть между собой? У нас был такой случай совсем недавно, конечно. Но я не вижу оснований для переходного матча. Не вижу.