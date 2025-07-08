Орлов – о новичке «Зенита»: «Видно, что он всe умеет делать»

Геннадий Орлов высказался о новом полузащитнике «Зенита» Жерсоне.

«Вендел всe-таки наступал из глубины. Жерсон – более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всe умеет делать.

До конца его возможности мы ещe не знаем, но самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача.

Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности», – заявил Орлов.