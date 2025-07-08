Орлов – о новичке «Зенита»: «Видно, что он всe умеет делать»

Геннадий Орлов высказался о новом полузащитнике «Зенита» Жерсоне.
«Вендел всe-таки наступал из глубины. Жерсон – более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всe умеет делать.
До конца его возможности мы ещe не знаем, но самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача.
Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности», – заявил Орлов.
- «Зенит» заплатил за новичка 25 миллионов евро.
- Бразильца пытался перехватить «Аль-Наср».
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: «Чемпионат»