Семин охарактеризовал новичка «Зенита» Жерсона

Юрий Семин высказался о трансфере бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит».
«Жерсон – очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон ещe раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный. Он принесeт большую пользу «Зениту».
Когда-то говорили, что за Малкома отдали большие деньги и они пропали. А оказалось, что на выходе превзошли в два раза.
Давайте говорить о том, что Жерсон усилит нашу лигу и будет интереснее. Такие игроки нужны в нашей лиге», – заявил Сeмин.
- «Зенит» заплатил за новичка 25 миллионов евро.
- Бразильца пытался перехватить «Аль-Наср».
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: «Чемпионат»