Семин охарактеризовал новичка «Зенита» Жерсона

Юрий Семин высказался о трансфере бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит».

«Жерсон – очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон ещe раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный. Он принесeт большую пользу «Зениту».

Когда-то говорили, что за Малкома отдали большие деньги и они пропали. А оказалось, что на выходе превзошли в два раза.

Давайте говорить о том, что Жерсон усилит нашу лигу и будет интереснее. Такие игроки нужны в нашей лиге», – заявил Сeмин.