Жерсон не попрощался с «Фламенго» перед уходом в «Зенит»

Полузащитник Жерсон покинул «Фламенго» и продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщил инсайдер Вене Касагранде в соцсети, Жерсон не попрощался с партнерами по «Фламенго».

Когда Жерсон уходил из «Фламенго» в «Марсель» в 2021 году, он с партнерами прощался.