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Жерсон не попрощался с «Фламенго» перед уходом в «Зенит»

5 июля, 21:33
5

Полузащитник Жерсон покинул «Фламенго» и продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщил инсайдер Вене Касагранде в соцсети, Жерсон не попрощался с партнерами по «Фламенго».

Когда Жерсон уходил из «Фламенго» в «Марсель» в 2021 году, он с партнерами прощался.

  • Возраст Жерсона – 28 лет.
  • В сезоне-2024/25 он провел 28 матчей за «Фламенго», забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.
  • До прихода в «Зенит» он выступал за французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также бразильские «Флуминенсе» и «Фламенго», с которым дважды выигрывал чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Жерсон
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Комментарии (5)
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fakeid
1751740810
после всей травли, организованной руководством поганой фламинги, было бы удивительно, что он пришёл бы на клубную базу. сами лоханулись, не продав его зимой дороже и снизив отступные с 200 до 25 лямов всего-лишь, чем зенит молниеносно и воспользовался. так вам, гады, теперь ваш самый дорогой игрок - наш. гы-гы!
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...уефан
1751741763
...зачем прощаться, если в следующее окно вернётся с десятью чемоданами...
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мамаша литейного
1751765923
стыдно за бзенет
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