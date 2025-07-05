Жерсон не попрощался с «Фламенго» перед уходом в «Зенит»

Полузащитник Жерсон покинул «Фламенго» и продолжит карьеру в «Зените».
Как сообщил инсайдер Вене Касагранде в соцсети, Жерсон не попрощался с партнерами по «Фламенго».
Когда Жерсон уходил из «Фламенго» в «Марсель» в 2021 году, он с партнерами прощался.
- Возраст Жерсона – 28 лет.
- В сезоне-2024/25 он провел 28 матчей за «Фламенго», забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.
- До прихода в «Зенит» он выступал за французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также бразильские «Флуминенсе» и «Фламенго», с которым дважды выигрывал чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии.
Источник: «Бомбардир»