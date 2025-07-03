«Это общее горе»: матч «Зенита» начался с минуты молчания в память о Жоте

Футболисты «Зенита» и «Динамо Мх» почтили память погибшего Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Сегодняшний товарищеский матч на петербургском стадионе «Смена» начался с минуты молчания.

«Это общее горе для всего спортивного мира, и мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким игрока», – говорится в публикации «Зенита».