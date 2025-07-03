Португальский агент – о гибели Жоты: «Страна остановилась»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, как в Португалии отреагировали на смерть Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Страна остановилась. Все каналы говорят только об этом, и не потому, что Жота был известным футболистом. Он отличался от большинства игроков – это была сильная личность.

Диогу прошeл очень тяжeлый путь и смог достичь вершин карьеры. Несмотря на то что Жота – звезда мирового масштаба, он всегда оставался очень скромным.

На фоне того, что мы обычно видим в футболе, он был совсем другим человеком. У Диогу была очень сложная операция, но он всe равно достиг вершин и пользовался большим авторитетом в сборной Португалии.

Был одним из лидеров. По его примеру все видели, что человек может быть звездой самого высокого уровня, но не забывать своих корней.

Все очень жалеют, что Жота с братом так глупо погибли. В Португалии траур. Пока мы не знаем, что будет дальше, потому что все в шоке и кошмаре.

Выступали президент и премьер-министр Португалии. Думаю, что будет организован официальный траур. В этом играет большую роль семья Диогу: он недавно женился, у него есть дети. В зависимости от желания семьи всe это будет организовано», – заявил Барбоза.