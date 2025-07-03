Заявление «Ливерпуля» по гибели Жоты

«Ливерпуль» опубликовал заявление по поводу смерти нападающего Диогу Жоты.
«Футбольный клуб «Ливерпуль» глубоко потрясен трагической кончиной Диогу Жоты. Клуб получил информацию, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании. В этом же инциденте скончался его брат Андре.
«Ливерпуль» не будет давать дальнейших комментариев в это время и просит уважать частную жизнь семьи Диогу и Андре, их друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, пока они пытаются смириться с невообразимой потерей. Клуб продолжит оказывать им полную поддержку».
- Жота провел почти 50 международных матчей за свою сборную.
- Он присоединился к «Ливерпулю» из «Вулверхэмптона» в 2020 году.
- Жота провел сезон-2016/17 в аренде в «Порту», где его брат был игроком молодежной команды.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»