Заявление «Ливерпуля» по гибели Жоты

«Ливерпуль» опубликовал заявление по поводу смерти нападающего Диогу Жоты.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» глубоко потрясен трагической кончиной Диогу Жоты. Клуб получил информацию, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании. В этом же инциденте скончался его брат Андре.

«Ливерпуль» не будет давать дальнейших комментариев в это время и просит уважать частную жизнь семьи Диогу и Андре, их друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, пока они пытаются смириться с невообразимой потерей. Клуб продолжит оказывать им полную поддержку».