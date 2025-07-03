Реакция Мостового на гибель Жоты в ДТП

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о смерти Диогу Жоты в ДТП.
«Обалдеть! Какой кошмар… Что здесь можно сказать? Это просто ужасно, катастрофа! Талантливый футболист. Всe это ужасно, и всe это из‑за возрастных глупостей со скоростью, быстрыми машинами», – сказал Мостовой.
- Жота провел почти 50 международных матчей за свою сборную.
- Он присоединился к «Ливерпулю» из «Вулверхэмптона» в 2020 году.
- Жота провел сезон-2016/17 в аренде в «Порту», где его брат был игроком молодежной команды.
Источник: «Чемпионат»