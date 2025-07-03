Реакция Мостового на гибель Жоты в ДТП

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о смерти Диогу Жоты в ДТП.

«Обалдеть! Какой кошмар… Что здесь можно сказать? Это просто ужасно, катастрофа! Талантливый футболист. Всe это ужасно, и всe это из‑за возрастных глупостей со скоростью, быстрыми машинами», – сказал Мостовой.