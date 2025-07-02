Быстров прокомментировал переход Жерсона в «Зенит»

Владимир Быстров оценил решение «Зенита» купить полузащитника «Фламенго» Жерсона.
«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен – ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом» Жерсона – хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.
Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешeвых и бестолковых.
У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист», – сказал Быстров.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»