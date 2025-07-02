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Быстров прокомментировал переход Жерсона в «Зенит»

2 июля, 21:43
3

Владимир Быстров оценил решение «Зенита» купить полузащитника «Фламенго» Жерсона.

«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен – ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом» Жерсона – хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.

Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешeвых и бестолковых.

У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист», – сказал Быстров.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 25 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Быстров Владимир Жерсон
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Комментарии (3)
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1751483304
Нет,это означает,что Миллер дал деньги и их обязаны освоить.
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Ловкий Бубен
1751509304
А что нельзя посмотреть видеозаписи и оценить его игру, чего ты не знаешь ? Хотя бы посмотри какой он голешник вколотил Баварии
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boris63
1751512600
Быстров в открытую показывает свою тупость"раз стоит стольких денег, значит хороший". По мне так Зенит всегда переплачивает за любого зулуса и много, благо деньги считать не надо. Но это не нормально и думаю уже не на долго.
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