Быстров прокомментировал переход Жерсона в «Зенит»

Владимир Быстров оценил решение «Зенита» купить полузащитника «Фламенго» Жерсона.

«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен – ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом» Жерсона – хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.

Любой клуб усиливается, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешeвых и бестолковых.

У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист», – сказал Быстров.