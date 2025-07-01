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  • «Фламенго» после получения денег за Жерсона придет в «Спартак» за Барко

«Фламенго» после получения денег за Жерсона придет в «Спартак» за Барко

Вчера, 17:31
16

Бразильский клуб «Фламенго» активно ищет усиление состава после завершения участия в клубном чемпионате мира. Команду готовятся покинуть два игрока: помимо Уэсли, «Фламенго» оставляет и Жерсон. Последний, капитан и номер 8 «Фламенго», может перейти в «Аль-Наср».

Руководство «Фламенго» уже определило приоритетного кандидата на замену Жерсону. Клуб возобновил интерес к полузащитнику Эсекьелю Барко. Он способен играть на той же позиции, что и Жерсон. «Фламенго» рассматривает возможность официального предложения по игроку.

Однако потенциальные переговоры обещают быть сложными, поскольку Барко выступает за «Спартак» Москва, а российские клубы известны своей нежеланием легко расставаться с игроками. Примером тому служит ситуация с Карраскалем из «Динамо» Москва, чей переход превратился в долгую «мыльную оперу».

Барко, которому 26 лет, оценивается в 15 млн евро. Для «Фламенго» приобретение такого игрока потребует значительных финансовых вложений. Одним из ключевых факторов, способных упростить трансфер, может стать желание игрока попасть в состав основной сборной Аргентины. Переход в «Фламенго» способен повысить его медийность и шансы на вызов в национальную команду.

  • 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Жерсон Барко Эсекьель
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Комментарии (16)
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acor94
1751380648
Не уверен, что третьесортный бразильйский клуб престижнее нашего крепкого середняка. Пусть остаётся!
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slavа0508
1751381022
Да нет в этот клуб Барко не пойдёт ...
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Semenycch
1751381079
Фламенго сегодня получил отступные за Жерсона от Зенита в полном объёме, парень прошел медкомиссию и подписал предварительный договор с Зенитом. Скоро он должен вылететь в Питер для подписания полноценного трудового договора!
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Desma
1751385907
Зенит дал денег Фламенго и тот заберёт у хряков Барко. Это будет бомба.......
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Литейный 4 (returned)
1751386954
Без Барко хряки устремятся в Пердив. Гыгыгы
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Alex Flash
1751387742
продали за 25. а купить хотят меньше чем за 15. просто виртуозы
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Спартач80
1751389815
Опять педикулёзных развели на бабло.
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темирхан
1751407287
да Фламенго легко будет приобрести Барко. да же в легкую! сколько Фламенго заработал на участие в ЧМ!? 30-50 МЛН ЕВРО!? Для него покупка Барко будет так, пшиком! плюс получат за Жерсона и Уэсли.
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