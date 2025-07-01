«Фламенго» после получения денег за Жерсона придет в «Спартак» за Барко

Бразильский клуб «Фламенго» активно ищет усиление состава после завершения участия в клубном чемпионате мира. Команду готовятся покинуть два игрока: помимо Уэсли, «Фламенго» оставляет и Жерсон. Последний, капитан и номер 8 «Фламенго», может перейти в «Аль-Наср».

Руководство «Фламенго» уже определило приоритетного кандидата на замену Жерсону. Клуб возобновил интерес к полузащитнику Эсекьелю Барко. Он способен играть на той же позиции, что и Жерсон. «Фламенго» рассматривает возможность официального предложения по игроку.

Однако потенциальные переговоры обещают быть сложными, поскольку Барко выступает за «Спартак» Москва, а российские клубы известны своей нежеланием легко расставаться с игроками. Примером тому служит ситуация с Карраскалем из «Динамо» Москва, чей переход превратился в долгую «мыльную оперу».

Барко, которому 26 лет, оценивается в 15 млн евро. Для «Фламенго» приобретение такого игрока потребует значительных финансовых вложений. Одним из ключевых факторов, способных упростить трансфер, может стать желание игрока попасть в состав основной сборной Аргентины. Переход в «Фламенго» способен повысить его медийность и шансы на вызов в национальную команду.