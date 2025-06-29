Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Црвены Звезды».
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Дубль оформил Луис Энрике, еще один гол в активе Лусиано Гонду.
– Со спортивной точки зрения все получилось?
– Конечно, нет. Это первая официальная игра после паузы.
Первый тайм правильнее был, скажем так. Во втором тайме много замен было, усталость накатила.
Могли легко пропустить. Сыграли не так надежно в обороне, как нам бы хотелось.
– Футболисты играли жестко.
– Все матчи проходят в мужской борьбе, с хорошим градусом борьбы.
Три гола – это хорошо. По количеству созданных моментов матч у нас удался.
Источник: «Матч ТВ»