Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Црвены Звезды».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Дубль оформил Луис Энрике, еще один гол в активе Лусиано Гонду.

– Со спортивной точки зрения все получилось?

– Конечно, нет. Это первая официальная игра после паузы.

Первый тайм правильнее был, скажем так. Во втором тайме много замен было, усталость накатила.

Могли легко пропустить. Сыграли не так надежно в обороне, как нам бы хотелось.

– Футболисты играли жестко.

– Все матчи проходят в мужской борьбе, с хорошим градусом борьбы.

Три гола – это хорошо. По количеству созданных моментов матч у нас удался.