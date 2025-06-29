Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0

«Зенит» крупно выиграл у «Црвены Звезды» в товарищеском матче.

Команда Сергея Семака в Сочи разгромила соперника со счетом 3:0.

Дубль оформил Луис Энрике, еще один гол в активе Лусиано Гонду.

На 67-й минуте красную карточку получил зенитовский защитник Дуглас Сантос. По условиям матча удаление было с правом замены, поэтому составы остались равными.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Энрике, 40; 2:0 – Гонду, 63; 3:0 – Энрике, 74.

Удаление: Сантос, 67 – нет.