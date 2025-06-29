Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0

Сегодня, 20:58
15

«Зенит» крупно выиграл у «Црвены Звезды» в товарищеском матче.

Команда Сергея Семака в Сочи разгромила соперника со счетом 3:0.

Дубль оформил Луис Энрике, еще один гол в активе Лусиано Гонду.

На 67-й минуте красную карточку получил зенитовский защитник Дуглас Сантос. По условиям матча удаление было с правом замены, поэтому составы остались равными.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Энрике, 40; 2:0 – Гонду, 63; 3:0 – Энрике, 74.

Удаление: Сантос, 67 – нет.

Еще по теме:
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов» 2
Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Црвена Звезда Зенит
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1751220275
Зенит не играл вдесятером, как написано в заголовке. Вместо Сантоса вышел Васильев.
Ответить
fakeid
1751220370
спартаг своих лгбт-братьев (никогда не делайте запрос в гугл-картинках из 3х слов: "спартак торпедо лондон" - иначе испытаете шок!) из фнл еле победил, при помощи судьи. а зенит спокойно, на классе, раскатал европейский клуб, который точно не из фнл. вот и вся разница. но эти всё равно сейчас будут визжать из своих тарасофских бачков))
Ответить
fakeid
1751220757
чё за аномалия? где хрюканы? я вас жду тут) уверен, будь счёт обратным - рылы наперегонки прибежали бы сюда, чтобы похрюкать, как обычно. сейчас усиленно делают вид, что этой новости не существует, и сидят в бачках, от злости захлопнув крышки. гы-гы!
Ответить
andr2112
1751221532
С победой, Зенит!!!!!
Ответить
FWSPM
1751223035
а бэушный король америки оказывается не так плох или так будет только в товарняках как у сашки?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1751225613
Кто то гоняет товарняки с Црвеной, а кто то с Педо. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»
22:55
2
Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»
22:44
Сутормин выбрал новую команду
22:33
1
Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» не хочет возвращаться в клуб
22:22
1
Новый клуб Юрана из Турции нацелился еще на двух российских футболистов
22:10
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой»
21:43
1
Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России
21:18
5
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0
20:58
15
Клубный ЧМ. «ПСЖ» разнес команду Месси и вышел в 1/4 финала
20:53
4
«Краснодар» приостановил переговоры о переходе защитника сборной России
20:46
2
Все новости
Все новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой»
21:43
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Црвену Звезду» – 3:0
20:58
15
«Краснодар» приостановил переговоры о переходе защитника сборной России
20:46
2
Унаи из «Марселя» ответил на улучшенное предложение «Спартака»
20:16
7
РФС пригрозил «Торпедо» исключением из всех соревнований
19:57
7
Тимощук оценил дебютный сезон Глушенкова в «Зените»
19:30
3
В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны»
19:19
4
Челестини рассказал о своем отношении к критике за работу в России
19:07
1
В «Зените» ответили на обвинения во вмешательстве в переговоры Сергеева с «Динамо»
18:27
4
Назван 2-й по популярности клуб в Москве – он не из Москвы
17:53
7
Карпин перед началом своей работы в «Динамо» попросил главу клуба поставить свечку
17:04
5
ЦСКА выделил Челестини «много людей», которые помогают ему в быту
16:52
1
«Спартак» раскрыл следующего соперника по товарищескому матчу
16:45
9
«Динамо» отказывается от помощи экстрасенсов и колдунов, предлагающих снять проклятие
16:24
2
Эмоции Бителло от назначения Карпина в «Динамо»
16:17
6
Тренер ЦСКА Челестини поставил себе амбициозную цель: «Я принимаю вызов»
16:09
2
Владелец «Торпедо» руководит клубом из СИЗО
15:26
8
РФС пояснил процедуру ухода Карпина из «Динамо», когда с России снимут бан
15:09
4
«Динамо» «серьезно» наказало Карраскаля
15:00
10
Заболотный определился с номером в «Спартаке»
14:40
16
Фото«Балтика» подписала марокканского полузащитника
14:24
1
В «Оренбурге» высказались о возможности замены «Торпедо» в РПЛ
14:02
5
Аршавин включил «Рубин» в число претендентов на медали в РПЛ
13:56
Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом
13:51
5
ФотоРФС определил лучшего молодого игрока России в сезоне-2024/25
13:38
Экс-игрок сборной Англии отказался от перехода в «Зенит»
13:30
1
Назван размер зарплаты, которую «Спартак» предложил Унаи
13:19
3
Аршавин объяснил, почему Тикнизян не перешел в «Зенит»
12:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 