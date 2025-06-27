Бубнов оценил нового тренера ЦСКА: «Репутация Челестини поинтереснее Абаскаля»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новом главном тренере московского ЦСКА Фабио Челестини, сравнив его с Гильермо Абаскалем, ранее возглавлявшим столичный «Спартак».

«Николичу не надо было знакомиться, а этот сейчас будет знакомиться. Да, с информацией. И сколько он будет знакомиться? Правда, если его с Абаскалем сравнивать… Тот тоже знакомился со «Спартаком» очень долго. Но у него [Челестини] репутация так поинтереснее», – сказал Бубнов в видео.