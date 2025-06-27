Бубнов оценил нового тренера ЦСКА: «Репутация Челестини поинтереснее Абаскаля»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новом главном тренере московского ЦСКА Фабио Челестини, сравнив его с Гильермо Абаскалем, ранее возглавлявшим столичный «Спартак».
«Николичу не надо было знакомиться, а этот сейчас будет знакомиться. Да, с информацией. И сколько он будет знакомиться? Правда, если его с Абаскалем сравнивать… Тот тоже знакомился со «Спартаком» очень долго. Но у него [Челестини] репутация так поинтереснее», – сказал Бубнов в видео.
- Фабио Челестини в возрасте 49 лет.
- Фабио Челестини возглавлял швейцарский «Базель» с 2023 по 2025 год.
- С «Базелем» Фабио Челестини стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в сезоне-2024/25.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»