Назван матч, в котором Жерсон может дебютировать за «Зенит»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон готовится к трансферу в «Зенит».
Если бразильцы 29 июня вылетят с клубного чемпионата мира от «Баварии», то хавбек получит недельный отдых, после чего присоединится к новой команде.
В таком случае его дебют за «Зенит» возможен уже 9 июля в товарищеском матче со «Сьоном».
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро + бонусы.
Источник: Legalbet