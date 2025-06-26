Назван матч, в котором Жерсон может дебютировать за «Зенит»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон готовится к трансферу в «Зенит».

Если бразильцы 29 июня вылетят с клубного чемпионата мира от «Баварии», то хавбек получит недельный отдых, после чего присоединится к новой команде.

В таком случае его дебют за «Зенит» возможен уже 9 июля в товарищеском матче со «Сьоном».