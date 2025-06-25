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Тарханов: «Юран, Шалимов, Талалаев не слабее Станковича»

Сегодня, 17:18
2

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов сравнил главного тренера Деяна Станковича с российскими коллегами.

«В какой-то степени я согласен, что российских тренеров не ценят. Нам надо готовить своих специалистов. У нас мало, кто из иностранцев выигрывал чемпионат России или делал хорошую команду. Таких, как Абаскаль, вообще нет смысла приглашать. Станкович хоть футболистом был отличного уровня, да и на тренерском поприще были результаты.

В наше время надо доверять русским тренерам. Смысл привозить иностранцев? Не уделяем внимание своим. Все хорошие тренеры работают в топовых клубах, а к нам едут только средние. После работы в нашем чемпионате никого же не приглашают работать в «Манчестер Сити» или «Барселону», таких нет.

Юран, Шалимов, Талалаев, Карпин не слабее Станковича. Но чтобы сравнить тренеров, то нужно посмотреть их в командах одного уровня. Например, Карпин сейчас будет в «Динамо», а Станкович – в «Спартаке». Вот и посмотрим, кто лучше выступит.

С иностранными тренерами нужно что-то делать. У нас со всеми сейчас нехорошие отношения, нас все не любят. Поэтому нет смысла привозить иностранцев. Хотя Станкович – серб, а это братья, наш человек. Надо смотреть на уровень тренера, а то мы постоянно кого-то берeм в тeмную. Нужно, чтобы они развивали наших футболистов», – сказал Тарханов.

  • Сезон стартует 18 июля.
  • «Спартак» проводит сборы в Тарасовке.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Балтика Юран Сергей Тарханов Александр Шалимов Игорь Талалаев Андрей Станкович Деян
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Комментарии (3)
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...уефан
1750862304
...к заголовку можно добавить - "Особенно, в студии Матч ТВ"...
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Artemka444
1750863690
Этой тройке тока подходят команды которые нужно спасти от вылета и не более
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кaстрюлька
1750864323
Ну если толпой хрячину завалить только..)
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