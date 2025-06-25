Тарханов: «Юран, Шалимов, Талалаев не слабее Станковича»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов сравнил главного тренера Деяна Станковича с российскими коллегами.

«В какой-то степени я согласен, что российских тренеров не ценят. Нам надо готовить своих специалистов. У нас мало, кто из иностранцев выигрывал чемпионат России или делал хорошую команду. Таких, как Абаскаль, вообще нет смысла приглашать. Станкович хоть футболистом был отличного уровня, да и на тренерском поприще были результаты.

В наше время надо доверять русским тренерам. Смысл привозить иностранцев? Не уделяем внимание своим. Все хорошие тренеры работают в топовых клубах, а к нам едут только средние. После работы в нашем чемпионате никого же не приглашают работать в «Манчестер Сити» или «Барселону», таких нет.

Юран, Шалимов, Талалаев, Карпин не слабее Станковича. Но чтобы сравнить тренеров, то нужно посмотреть их в командах одного уровня. Например, Карпин сейчас будет в «Динамо», а Станкович – в «Спартаке». Вот и посмотрим, кто лучше выступит.

С иностранными тренерами нужно что-то делать. У нас со всеми сейчас нехорошие отношения, нас все не любят. Поэтому нет смысла привозить иностранцев. Хотя Станкович – серб, а это братья, наш человек. Надо смотреть на уровень тренера, а то мы постоянно кого-то берeм в тeмную. Нужно, чтобы они развивали наших футболистов», – сказал Тарханов.