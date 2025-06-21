Ташуев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси

Тренер Сергей Ташуев прокомментировал заинтересованность Беларуси объединить свой чемпионат с российским.

«Идея неплохая, но ее трудно воплотить в жизнь. Клубам из Белоруссии по спортивному принципу придется начинать со Второй лиги, а сейчас они выступают в еврокубках. Две большие разницы. Юридические трудности огромнейшие.

У нас и так много организационных проблем, если учитывать ситуацию с «Химками». Сложно будет внедрить белорусов, хоть там и есть сильные команды. Идея нормальная, но воплотить ее непросто. Минское «Динамо» не захочет с нуля начинать, а убирать кого-то из РПЛ тоже нельзя. Нужна целая революция, я не до конца понимаю, как это сделать», – сказал Ташуев.