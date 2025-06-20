Беларусь хочет проводить с Россией совместный чемпионат

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что его страна заинтересована в проведении совместного с Россией футбольного чемпионата.
– Была идея организовать объединенный чемпионат России и Беларуси. Сегодня подобное возможно?
– Мы разговаривали на эту с [министром спорта РФ] Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона, мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.
Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.
– Возможно ли проведение футбольного турнира с участием чемпионов и обладателей Кубков Беларуси и России? Будет четыре команды, например, зимой, летом?
– Хорошая идея, надо подумать над этим.
- Сборная России обыграла Беларусь со счетом 4:1 в товарищеском матче, который прошел 10 июня в Минске.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Клубы и сборные Беларуси играют домашние международные официальные матчи на нейтральных полях.