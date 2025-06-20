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Беларусь хочет проводить с Россией совместный чемпионат

Сегодня, 16:18
8

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что его страна заинтересована в проведении совместного с Россией футбольного чемпионата.

– Была идея организовать объединенный чемпионат России и Беларуси. Сегодня подобное возможно?

– Мы разговаривали на эту с [министром спорта РФ] Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона, мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.

Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.

– Возможно ли проведение футбольного турнира с участием чемпионов и обладателей Кубков Беларуси и России? Будет четыре команды, например, зимой, летом?

– Хорошая идея, надо подумать над этим.

  • Сборная России обыграла Беларусь со счетом 4:1 в товарищеском матче, который прошел 10 июня в Минске.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Клубы и сборные Беларуси играют домашние международные официальные матчи на нейтральных полях.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига
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Комментарии (8)
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Интерес
1750426793
...а великий ФЕтисов намедни сказал,что Россия уже не "великая футбольная держава".Кому верить?
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odessakmv
1750431013
это что, последний шанс набрать 16 команд в РПЛ????
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кайрос
1750432660
мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.====== Никак без проклятой Гейропы не могут дела делать.Гы гы
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Инсаров
1750436200
Ага! Будем на картофельных полях мяч гонять. В Беларуси команды в разы слабее наших. Они что? Чемпионат усилят?
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Niklas80
1750437174
Да ну, дичь какая-то.
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рылы
1750441089
мля, ну что за дичь. вы видели стоимости минских клубов? на дне фнл такие же. вот и думайте.
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zigbert
1750441436
У нас своих команд уровня Беларуси хватает. А вот турниры с участием команд двух стран будут интересны.
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