Беларусь хочет проводить с Россией совместный чемпионат

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что его страна заинтересована в проведении совместного с Россией футбольного чемпионата.

– Была идея организовать объединенный чемпионат России и Беларуси. Сегодня подобное возможно?

– Мы разговаривали на эту с [министром спорта РФ] Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона, мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.

Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.

– Возможно ли проведение футбольного турнира с участием чемпионов и обладателей Кубков Беларуси и России? Будет четыре команды, например, зимой, летом?

– Хорошая идея, надо подумать над этим.