Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.
«Да здравствует нидерландский суд – самый гуманный суд в мире!» – написал Губерниев.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева