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  • Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

Губерниев отреагировал на экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

21 июня 2025, 09:55
4

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Да здравствует нидерландский суд – самый гуманный суд в мире!» – написал Губерниев.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Квинси выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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saf05
1750493058
Идиот.
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Странник 09
1750496798
Что же за президента РФ молчишь? Его тоже осудил самый гуманный суд в мире
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