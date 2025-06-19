Сычев охарактеризовал нового тренера ЦСКА – они вместе выступали за «Марсель»

Дмитрий Сычев высказался о Фабио Селестини, которого называют будущим тренером ЦСКА.

Будучи футболистами, они вместе выступали за «Марсель».

«Фабио был центральным полузащитником, мозгом команды. Всегда отличался интеллектом на поле и вне поля. Он отвечал за креатив в созидании на поле.

В жизни с ним интересно было пообщаться, потому что он знал три языка. У меня от общения с ним остались только положительные впечатления.

Я был уверен, что он посвятит себя тренерству после завершения карьеры игрока», – заявил Сычeв.