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  • Реакция Пономарева на возможное назначение Челестини в ЦСКА

Реакция Пономарева на возможное назначение Челестини в ЦСКА

Вчера, 17:59
4

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев разочарован новостями о возможном приходе в столичный клуб швейцарца Фабио Челестини.

– В СМИ пишут, что ЦСКА определился с главным тренером. Им станет швейцарец Фабио Челестини. Как относитесь к такому выбору?

– Я его не понимаю. Зачем этот тренер нужен? С выбором наставника в ЦСКА идет какая-то чехарда. То писали про Каннаваро. Теперь Челестини. Такое ощущение, что клубу просто все равно кого назначить. Кто он такой? Я вообще не знаю такую фамилию. Кого он тренировал? Где играл?

– Последним местом работы Челестини был «Базель», где он в прошлом году сделал золотой дубль. В основном он тренировал швейцарские клубы, и результаты у него есть.

– Да, но «Базель» – это Швейцария. Что там за чемпионат? Слабый. Даже наш Чалов там не прижился. Я считаю, что выбирать этого тренера – неправильный шаг. Это вообще будет кошмар.

– А кого вы видите на тренерском мостике ЦСКА?

– Есть один отличный вариант – Игнашевич. Он сейчас как раз свободен. Помимо того, что это был легендарный защитник, так он еще и главным тренером работал результативно. У него есть все данные для того, чтобы успешно работать с ЦСКА.

Нет, нужно брать какого-то кота в мешке. Я не верю в успешное выступление «армейцев» под руководством Челестини. И сожалею о таком выборе руководства. Уверен, что команда посыплется. Вот увидите.

– Кредо Челестини – атакующий футбол. Как к этому относитесь?

– Где «армейцы» возьмут таких игроков? Гуарирапа ушел. Кем атаковать? Мусаевым что ли? Или Койта?

– То есть, считаете, что у ЦСКА с этим тренером туманные перспективы?

– Не то, что туманные, а очень плохие.

– Вы против любого иностранного тренера во главе ЦСКА? Хотите, чтобы командой руководил россиянин?

Против любого иностранца. У нас что, свои тренеры хуже? Зачем себя унижать?

– Но Николич же дал хороший результат.

– У него просто удачно получилось. Он сам не ожидал такого и обалдел.

– Думаете, в России сложнее работать, чем в Швейцарии?

– Конечно, сложнее. Там другой чемпионат, более либеральный, творческий, зрелищный. А у нас на каждом клочке поля идет борьба. Даже в Европе такого нет. Свистки идут постоянно, стычки. Тогда, как в Европе арбитров не слышно и не видно на поле. А у нас очень сложный чемпионат.

– Кстати, Василий Березуцкий на днях освободился. Как бы отнеслись к его приходу в ЦСКА?

– Он мог бы претендовать. Но у него нет большого опыта работы главным тренером. Бывают такие специалисты, которые привыкают работать вторыми тренерами. Например, Онопко. Он везде приходит вторым тренером. В ЦСКА много лет сидел, потом в «Ростов» рванул, Карпин в сборную его привлек. А главным он уже не сможет работать.

Поэтому я за кандидатуру Игнашевича. Он уже все знает в этой работе. Так что я очень разочарован новостями о переговорах с Челестини. Не представляю, что будет с командой.

  • 49-летний Челестини работал в «Базеле» в 2023–2025 годах. Ранее возглавлял также «Лозанну-Спорт», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и итальянскую «Террачину».
  • ЦСКА, ставший в минувшем сезоне обладателем бронзовых медалей РПЛ и Кубка страны, остался без главного тренера после перехода Марко Николича в АЕК.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Базель Пономарев Владимир
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Комментарии (4)
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1750000605
Ну на самом деле, рад за болельщиков ЦСКА. На моей памяти, ещё не один прогноз Пономарёва не сбылся. Так что если царь маразма говорит, что команда посыплется при таком тренере, то это значит, что наверняка прибавит.
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swot1205
1750002138
слабый чемпионат.....даже Чалов не прижился......шикарный специалист по тренерам!!!!
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Интерес
1750006582
Хозяевам Гинера срочно нужен Фабио,а Каннаваро или Челестини-один европейский хрен! Распиловка и "авось".
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CSKA57
1750007754
А ведь Пономарев прав, что Николич сам обалдел от такого результата! Поэтому и решил на пике славы уйти. Он понял, что в следующем сезоне такого может не получиться!
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