Реакция Пономарева на возможное назначение Челестини в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев разочарован новостями о возможном приходе в столичный клуб швейцарца Фабио Челестини.

– В СМИ пишут, что ЦСКА определился с главным тренером. Им станет швейцарец Фабио Челестини. Как относитесь к такому выбору?

– Я его не понимаю. Зачем этот тренер нужен? С выбором наставника в ЦСКА идет какая-то чехарда. То писали про Каннаваро. Теперь Челестини. Такое ощущение, что клубу просто все равно кого назначить. Кто он такой? Я вообще не знаю такую фамилию. Кого он тренировал? Где играл?

– Последним местом работы Челестини был «Базель», где он в прошлом году сделал золотой дубль. В основном он тренировал швейцарские клубы, и результаты у него есть.

– Да, но «Базель» – это Швейцария. Что там за чемпионат? Слабый. Даже наш Чалов там не прижился. Я считаю, что выбирать этого тренера – неправильный шаг. Это вообще будет кошмар.

– А кого вы видите на тренерском мостике ЦСКА?

– Есть один отличный вариант – Игнашевич. Он сейчас как раз свободен. Помимо того, что это был легендарный защитник, так он еще и главным тренером работал результативно. У него есть все данные для того, чтобы успешно работать с ЦСКА.

Нет, нужно брать какого-то кота в мешке. Я не верю в успешное выступление «армейцев» под руководством Челестини. И сожалею о таком выборе руководства. Уверен, что команда посыплется. Вот увидите.

– Кредо Челестини – атакующий футбол. Как к этому относитесь?

– Где «армейцы» возьмут таких игроков? Гуарирапа ушел. Кем атаковать? Мусаевым что ли? Или Койта?

– То есть, считаете, что у ЦСКА с этим тренером туманные перспективы?

– Не то, что туманные, а очень плохие.

– Вы против любого иностранного тренера во главе ЦСКА? Хотите, чтобы командой руководил россиянин?

– Против любого иностранца. У нас что, свои тренеры хуже? Зачем себя унижать?

– Но Николич же дал хороший результат.

– У него просто удачно получилось. Он сам не ожидал такого и обалдел.

– Думаете, в России сложнее работать, чем в Швейцарии?

– Конечно, сложнее. Там другой чемпионат, более либеральный, творческий, зрелищный. А у нас на каждом клочке поля идет борьба. Даже в Европе такого нет. Свистки идут постоянно, стычки. Тогда, как в Европе арбитров не слышно и не видно на поле. А у нас очень сложный чемпионат.

– Кстати, Василий Березуцкий на днях освободился. Как бы отнеслись к его приходу в ЦСКА?

– Он мог бы претендовать. Но у него нет большого опыта работы главным тренером. Бывают такие специалисты, которые привыкают работать вторыми тренерами. Например, Онопко. Он везде приходит вторым тренером. В ЦСКА много лет сидел, потом в «Ростов» рванул, Карпин в сборную его привлек. А главным он уже не сможет работать.

Поэтому я за кандидатуру Игнашевича. Он уже все знает в этой работе. Так что я очень разочарован новостями о переговорах с Челестини. Не представляю, что будет с командой.