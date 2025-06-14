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  • Проведение стыковых матчей за место в Первой лиге оказалось под вопросом

Проведение стыковых матчей за место в Первой лиге оказалось под вопросом

Сегодня, 15:32
1

«Машук-КМВ» в гостях победил «Челябинск» со счетом 2:1 в матче 18-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и занял 3-е место на втором этапе сезона.

Команда из Пятигорска набрала 27 очков и опередила по дополнительным показателям «Волгарь» и «Ленинградец», набравших столько же баллов. «Челябинск» закончил турнир 6-м с 26 очками.

По регламенту «Машук-КМВ» должен сыграть в стыковых матчах за место в Первой лиге с «Челябинском», который выиграл турнир в группе «Золото» на первом этапе сезона.

Однако их проведение пока не подтверждено из-за отсутствия лицензии для выступлений в Первой лиге у пятигорского клуба.

«Информация по поводу стыковых матчей и лицензии остаeтся неизвестной. Скоро наш клуб выступит с официальным заявлением», – говорится в сообщении в телеграм-канале ФК «Машук-КМВ».

  • Предварительно стыковые матчи запланированы на 18 и 22 июня. «Челябинск» должен играть в первой встрече в гостях, а в ответной – дома.
  • 1-е и 2-е места в группе «Золото» заняли «Спартак» из Костромы и «Волга» из Ульяновска, которые ранее обеспечили себе выход в Первую лигу.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Челябинск
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Комментарии (1)
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The only one
1749905526
Челябинск сделал красивый тактический ход.Слил игру Машуку и должен с ним играть стыки. Но т.к. у них нет лицензии- автоматом выходит в 1-ю лигу, оставив с носом Ленинградец и Волгарь. Гениально.
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