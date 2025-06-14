Проведение стыковых матчей за место в Первой лиге оказалось под вопросом

«Машук-КМВ» в гостях победил «Челябинск» со счетом 2:1 в матче 18-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и занял 3-е место на втором этапе сезона.

Команда из Пятигорска набрала 27 очков и опередила по дополнительным показателям «Волгарь» и «Ленинградец», набравших столько же баллов. «Челябинск» закончил турнир 6-м с 26 очками.

По регламенту «Машук-КМВ» должен сыграть в стыковых матчах за место в Первой лиге с «Челябинском», который выиграл турнир в группе «Золото» на первом этапе сезона.

Однако их проведение пока не подтверждено из-за отсутствия лицензии для выступлений в Первой лиге у пятигорского клуба.

«Информация по поводу стыковых матчей и лицензии остаeтся неизвестной. Скоро наш клуб выступит с официальным заявлением», – говорится в сообщении в телеграм-канале ФК «Машук-КМВ».