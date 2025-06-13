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  • Моссаковский: «Никаких денег ЦСКА за Влашича не получит, решение CAS позволяет «Вест Хэму» не платить»

Моссаковский: «Никаких денег ЦСКА за Влашича не получит, решение CAS позволяет «Вест Хэму» не платить»

Сегодня, 14:54
4

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский дал пояснение по решению CAS насчет долга «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер Николы Влашича.

  • ЦСКА продал Влашича «Вест Хэму» в рассрочку за 30 миллионов евро в августе 2021 года. Из-за санкций российский клуб до сих пор не получил всей суммы.
  • Хорват играл за ЦСКА с августа 2018 года и до момента продажи. Сейчас 27-летний Влашич выступает за «Торино».
  • В ЦСКА Влашич был c 2019 года (108 матчей, 33 гола, 21 ассист).

«КАС принял сторону «Вест Хэма» в деле о невыплате денег по Николе Влашичу. К сожалению, ничего удивительного в этом нет.

Там 37 страниц увлекательного чтива. Ох, и что только не возьмешься читать в отпуске. У меня эти 37 страниц разбавили Хемингуэя.

В тексте полная хронология тяжбы ЦСКА и «Вест Хэма», вся история попыток ЦСКА найти решение и отказов Лондона платить. В том числе, конечно, описано предложение ЦСКА перевести деньги «Херенвену» с разрешения министерства финансов Нидерландов. «Вест Хэм» отказался, а КАС этот отказ поддержал. Санкции позволяют не платить российским клубам. Но не мешают требовать с российских клубов деньги в обход традиционной банковской системы. Так было с тем же ЦСКА, так было с «Рубином».

Что значит это частичное удовлетворение апелляции? Значит это ровно то, что решение ФИФА о необходимости выплаты в течение 45 дней суммы второго транша оставлено в силе. Угроза бана в случае неисполнения – тоже. Но есть уточнение, что сделано это должно быть только тогда, когда будет снят санкционный режим или получено особое разрешение британских властей.

Никаких денег в обозримом будущем ЦСКА от «Вест Хэма» не получит. И никаких санкций на лондонцев за это наложено не будет. Решение КАС снова позволяет «Вест Хэму» не платить. Кстати, одним из трех арбитров, принимавших это решение, был британец.

Решение принято относительно суммы второго транша. Это чуть больше 8,5 миллионов евро плюс 5% за просрочку. Есть еще 8,5 миллионов евро третьего транша. То есть с процентами «Вест Хэм» торчит ЦСКА примерно 18 миллионов евро. Но их (теперь уже официально) пока можно не отдавать. Такое вот правосудие», – написал Моссаковский.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Торино ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
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Комментарии (4)
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R_a_i_n
1749818237
Правосудие по британски.
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FCSpartakM
1749824169
разнылся. Сам говорит, что заплатят, просто неизвестно когда. Это лучше , чем ничего.
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Dr Metal
1749827083
Да все на самом деле просто - сначала деньги, потом подписание контракта
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