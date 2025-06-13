Суд принял решение по делу ЦСКА против «Вест Хэма»

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро за трансфер Николы Влашича в августе 2021 года. Также английский клуб должен заплатить 5% годовых, начисляемых с даты наступления обязательства до даты фактического платежа.
Выплата должна быть сделана после получения лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании и/или после окончания действия санкционного режима Великобритании либо его изменения таким образом, который позволит «Вест Хэму» осуществить платеж.
Если выплата, включая все применимые проценты, не будет произведена в течение 45 дней, к «Вест Хэму» будет применен запрет на регистрацию новых игроков как на национальном, так и на международном уровне до момента полной выплаты задолженности. Максимальный срок действия запрета составляет три полных и последовательных трансферных окна.
Если к концу этих трех регистрационных периодов задолженность не будет погашена, настоящее дело по запросу будет передано в дисциплинарный комитет ФИФА.
- ЦСКА продал Влашича «Вест Хэму» в рассрочку за 30 миллионов евро в августе 2021 года. Из-за санкций российский клуб до сих пор не получил всей суммы.
- Хорват играл за ЦСКА с августа 2018 года и до момента продажи. Сейчас 27-летний Влашич выступает за «Торино».