Суд принял решение по делу ЦСКА против «Вест Хэма»

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро за трансфер Николы Влашича в августе 2021 года. Также английский клуб должен заплатить 5% годовых, начисляемых с даты наступления обязательства до даты фактического платежа.

Выплата должна быть сделана после получения лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании и/или после окончания действия санкционного режима Великобритании либо его изменения таким образом, который позволит «Вест Хэму» осуществить платеж.

Если выплата, включая все применимые проценты, не будет произведена в течение 45 дней, к «Вест Хэму» будет применен запрет на регистрацию новых игроков как на национальном, так и на международном уровне до момента полной выплаты задолженности. Максимальный срок действия запрета составляет три полных и последовательных трансферных окна.

Если к концу этих трех регистрационных периодов задолженность не будет погашена, настоящее дело по запросу будет передано в дисциплинарный комитет ФИФА.