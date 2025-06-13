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  • Реакция ЦСКА на решение CAS по Влашичу: клуб «крайне разочарован»

Реакция ЦСКА на решение CAS по Влашичу: клуб «крайне разочарован»

Сегодня, 14:45
6

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по долгу «Вест Хэма» по трансферу Николы Влашича.

  • ЦСКА продал Влашича «Вест Хэму» в рассрочку за 30 миллионов евро в августе 2021 года. Из-за санкций российский клуб до сих пор не получил всей суммы.
  • Хорват играл за ЦСКА с августа 2018 года и до момента продажи. Сейчас 27-летний Влашич выступает за «Торино».
  • В ЦСКА Влашич был c 2019 года (108 матчей, 33 гола, 21 ассист).

«В ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба.

С одной стороны, CAS вроде бы и обязал «Вест Хэм» заплатить нам в течение 45 дней, но с другой – не заставил «Вест Хэм» принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если «Вест Хэм» так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие – отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам.

Нельзя не отметить явные двойные стандарты. Ранее в споре между нашим клубом и «Херенвеном» CAS обязал ПФК ЦСКА выплатить голландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате. При этом в деле между «Вест Хэмом» и ПФК ЦСКА было вынесено фактически диаметрально противоположное решение.

Более того, был проигнорирован и факт полного погашения долга «Вест Хэма» перед «Спартаком» – суд почему-то назвал этот кейс нерелевантным и не имеющим отношения к делу. Мы можем понять «Вест Хэм», которому проще заплатить условный миллион, чем 20, но понять действия CAS возможным не представляется.

Мы изначально были готовы ко всем сложностям, навязанным политическим давлением. Однако решение Спортивного арбитражного суда не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации.

ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», – написали москвичи.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Торино ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
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Комментарии (6)
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1749817228
...и козлы опять пойдут прямиком в козлиный суд.
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R_a_i_n
1749817876
Тройные стандарты запада. О чем с радужными вообще можно договариваться?
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The only one
1749818468
бери сразу всю сумму иначе кидалово. урок всем на будущее.
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Mirak92
1749821924
прежде, чем вести дело с саксами, трижды подумай. никто, так не любят русских, как англичашки
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alefreddy
1749823167
кинули теперь ничего не сделаешь
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subbotaspartak
1749829248
Влаш ич, Никол ич... дичь... бабки стричь...
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