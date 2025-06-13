Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В ЦСКА заинтересовались тренером из Беларуси

Сегодня, 13:05
10

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить ЦСКА. Сообщается, что после ухода Марко Николича, красно-синие начали рассматривать большое количество кандидатур.

Руководство ЦСКА не форсирует переговоры, потому что сомневается в назначении Шпилевского. При этом тренер играет в атакующий футбол с высокой линией обороны, что вызывает симпатию у потенциальных работодателей.

Сообщается, что ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач три года подряд предлагал Шпилевскому работу в московском клубе. Кандидатурой беларуса недавно интересовалась «Легия», но затем отказалась от этого варианта.

  • 37-летнего Шпилевского также считают кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».
  • Помимо «Ариса» из Лимасола, он возглавлял «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
  • В качестве тренера Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.

Еще по теме:
Тарханов недоволен выбором нового тренера ЦСКА
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры 2
ЦСКА определился с новым тренером 16
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН Шпилевский Алексей
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
В "Спартаке" играют прост
1749809191
Алкочаренко берите или Ярцева
Ответить
Круче чем вареные яица
1749811432
Может опять Гончаренко? :)))
Ответить
FWSPM
1749811969
атакующий футбол с высокой линией после того как из команды только что сделали годный автобус? гениально
Ответить
Интерес
1749817360
Иди:отизм.
Ответить
Главные новости
Неймар получил предложение от европейского клуба
20:00
Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций
19:48
4
Еще один российский клуб хотел назначить Личку
19:35
Агент Тикнизяна объяснил, почему Наир выбрал «Црвену Звезду»
18:56
4
Федотов может вернуться в клуб, в котором работал 7 лет
18:40
1
«Барселона» может взять кредит на покупку нового вратаря
18:30
3
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
11
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Все новости
Все новости
Тарханов недоволен выбором нового тренера ЦСКА
20:16
Булыкин прокомментировал арест Промеса
19:19
1
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
10
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Стала известна зарплата Веры в «Локомотиве»
16:42
1
Рабинер прокомментировал трансфер Даку в «Зенит»
16:32
7
Стало известно, сколько «Спартак» может получить за Барко
16:01
13
Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса
15:41
12
«Краснодар» определился с новым вратарем, который заменит Агкацева
15:13
12
ЦСКА определился с новым тренером
14:59
16
Моссаковский: «Никаких денег ЦСКА за Влашича не получит, решение CAS позволяет «Вест Хэму» не платить»
14:54
4
Реакция ЦСКА на решение CAS по Влашичу: клуб «крайне разочарован»
14:45
6
Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»
14:30
5
Суд принял решение по делу ЦСКА против «Вест Хэма»
14:28
1
Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб
14:19
14
Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»
14:14
12
Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»
14:06
3
«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона
13:40
9
Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»
13:23
6
В ЦСКА заинтересовались тренером из Беларуси
13:05
10
Пьянич поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в новом сезоне
12:40
7
Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина
12:28
7
Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта
12:08
Названа сумма, за которую клубы РПЛ могут выкупить Сильянова
12:03
2
Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой
11:32
«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона
11:23
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 