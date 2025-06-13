В ЦСКА заинтересовались тренером из Беларуси

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить ЦСКА. Сообщается, что после ухода Марко Николича, красно-синие начали рассматривать большое количество кандидатур.

Руководство ЦСКА не форсирует переговоры, потому что сомневается в назначении Шпилевского. При этом тренер играет в атакующий футбол с высокой линией обороны, что вызывает симпатию у потенциальных работодателей.

Сообщается, что ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач три года подряд предлагал Шпилевскому работу в московском клубе. Кандидатурой беларуса недавно интересовалась «Легия», но затем отказалась от этого варианта.