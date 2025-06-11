Мостовой прокомментировал крупную победу России над Беларусью

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы над Беларусью (4:1).

Покер оформил форвард «Динамо» Ярослав Гладышев.

Россия проводит только товарищеские матчи.

Следующие – осенью.

«Вряд ли кто-то мог предположить разгром. Я думал, что мы с минимальным счетом обыграем белорусов. Учитывая нашу прошлую встречу и недавние матчи Белоруссии, думал, что они упрутся и не позволят россиянам выиграть крупно.

Но после первого тайма мне стало всe понятно. По сравнению с нашей сборной белорусской команде не хватает мастерства плюс у них в защите есть проблемы», – сказал Мостовой.