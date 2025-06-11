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  • Мостовой прокомментировал крупную победу России над Беларусью

Мостовой прокомментировал крупную победу России над Беларусью

Вчера, 12:53
1

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы над Беларусью (4:1).

  • Покер оформил форвард «Динамо» Ярослав Гладышев.
  • Россия проводит только товарищеские матчи.
  • Следующие – осенью.

«Вряд ли кто-то мог предположить разгром. Я думал, что мы с минимальным счетом обыграем белорусов. Учитывая нашу прошлую встречу и недавние матчи Белоруссии, думал, что они упрутся и не позволят россиянам выиграть крупно.

Но после первого тайма мне стало всe понятно. По сравнению с нашей сборной белорусской команде не хватает мастерства плюс у них в защите есть проблемы», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Россия Беларусь Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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АК 68
1749637666
Адекватно и всё по делу.
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