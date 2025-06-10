Тренер сборной Беларуси назвал причину крупного поражения от России

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос подвел итоги проигранного товарищеского матча с Россией.

Белорусы потерпели домашнее поражение со счетом 1:4.

Все четыре гола они пропустили от Ярослава Гладышева.

– Сложно комментировать матч. Эта игра отличается от той, что провели год назад. Счет схожий, но моя команда играла значительно лучше на всех участках поля, оказывала сопротивление.

У нас были моменты, но нашими ошибками воспользовался соперник. Обычно мы их не допускаем, но нас наказали молодые ребята из сборной России. Остается принять результат и двигаться дальше.

– Не сложился комплекс перед сборной России?

– Не согласен. Все игры разные, так сложилось. Результат первого тайма был не по игре, по моему мнению. Слишком легко дали забить мячи, но я все равно верю в своих ребят.

– Что позитивного извлечете из игры?

– Конечно, такие моменты есть. Эта игра дала нам много информации о разных вещах. Иногда выигрываешь, иногда учишься.

Сегодня мы учились в матче с сильным соперником. Используем выводы из этого матча в подготовке к квалификации к чемпионату мира.

– Почему поменяли Лисаковича и Яблонского в перерыве?

– Исходили из происходящего на поле. Проигрывали, соперник был хорош в переходных фазах, нам нужен был более оборонительный игрок, «шестерка», чтобы он сфокусировался на работе в обороне.

Мельниченко оставили на поле, потому что он лучше открывается.

– Вам было бы легче работать, если бы больше белорусов играли в РПЛ?

– Любой национальной команде будет проще, если ее игроки будут играть в лиге, в которой выше качество игры.

Согласен с вашим вопросом, я бы хотел, чтобы мои игроки выступали в топовых лигах.