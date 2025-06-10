Гладышев объяснил свой покер в ворота Беларуси

Форвард сборной России Ярослав Гладышев поделился эмоциями после товарищеского матча с Беларусью (4:1).

Игрок «Динамо» оформил покер – до него подобное удавалось только двум футболистам российской сборной.

Гладышев побил два рекорда национальной команды.

– Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили.

– Видел, что Карпин показывал, что надо семь?

– Семь – много.

– Ты забрал с собой мяч.

– Да, заставили. Не знаю, как увезу. Приз лучшему игроку? В копилочку пойдет.

– Ты сказал, что были проблемы с уверенностью в себе, помогал тебе с этим справиться Марцел Личка.

– Получше себя начал чувствовать в этом сезоне. Спасибо Марцелу и штабу «Динамо». Работа, которую мы проделывали, дала результат.