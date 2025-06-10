Гладышев объяснил свой покер в ворота Беларуси

Форвард сборной России Ярослав Гладышев поделился эмоциями после товарищеского матча с Беларусью (4:1).
- Игрок «Динамо» оформил покер – до него подобное удавалось только двум футболистам российской сборной.
- Гладышев побил два рекорда национальной команды.
– Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили.
– Видел, что Карпин показывал, что надо семь?
– Семь – много.
– Ты забрал с собой мяч.
– Да, заставили. Не знаю, как увезу. Приз лучшему игроку? В копилочку пойдет.
– Ты сказал, что были проблемы с уверенностью в себе, помогал тебе с этим справиться Марцел Личка.
– Получше себя начал чувствовать в этом сезоне. Спасибо Марцелу и штабу «Динамо». Работа, которую мы проделывали, дала результат.
Источник: «Матч ТВ»