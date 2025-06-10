Гладышев – третий футболист с покером за сборную России

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев четырежды отличился в товарищеском матче между сборными Беларуси и России.

Он забил на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах – это первые голы динамовца в составе национальной команды.

Гладышев стал только третьим игроком сборной России, оформившим покер: