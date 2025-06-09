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Червиченко предложил кандидатов на замену Николичу в ЦСКА

Сегодня, 10:41
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, кто может заменить главного тренера ЦСКА Марко Николича, в случае перехода в АЕК.

«Николич – хороший тренер. Результат показывает отличный. С «Локомотивом» выигранный Кубок. ЦСКА в принипе был разваливающийся, и он за год смог их собрать. После зимней паузы они вообще ни одного матча не проиграли, поднявшись на третье место. Уверен, что если бы у них был запас в два-три тура, то они вмешались бы в чемпионскую гонку. Ну и Кубок выиграли.

Я думаю, что его российскую карьеру губит желание поучаствовать в трансферной политике. Если вы говорите, что через АЕК он хочет пробраться в какие-то серьeзные клубы – там ему точно никто не даст так участвовать в трансферах, как он мечтает делать здесь. Там, в Европе, считают каждый цент.

[Кто может возглавить ЦСКА]. В первую очередь, это Личка, который свободен. На мой взгляд, он тоже выступит не хуже Николича. И Ивич. Думаю, если бы его не выгнали, то «Краснодар» не только в этом, а еще в прошлом году был бы чемпионом.

Если российский вариант, есть еще, конечно, Черчесов. Но как-то я себе не представляю связки Черчесова и ЦСКА. Он спартаковец, работавший в «Динамо». Хотя все возможно, почему нет», – сказал Червиченко.

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Аль-Айн ЦСКА АЕК Черчесов Станислав Николич Марко Ивич Владимир Личка Марцел Червиченко Андрей
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Комментарии (7)
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1749456855
Какая роскошная массовая подстава бывшего хозяина "СПартака" и недавнего тайного(а временами-явного)поклонника "Зенита".А не пошёл бы ты,со всеми этими кандидатурами вместе! Хотя тут коллективное мнение большинства болельщиков ЦСКА-Игнашевич,для номинального руководства клуба значения не имеет.Что скажет инвестор-торговец мыльными пузырями,то и будет.А он,как всякий толстосум,действует с прицелом,на перспективу,кося глазом на запад.А по мне,так пусть лучше Лёха останется,чем вся эта продажная гастерская братия.
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jerry093
1749457983
даже если возьмут сильного тренера, место и результат будет не лучше пока не возьмут сильных исполнителей, что федотов что николич не просто так просили усиления.
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SLADE2019
1749459668
Что за чудак этот Червиченко. И что за чудак на букву м, который такие вопросы ему задает? Его родные дети, наверняка давно не слушают.
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Snek
1749464442
Какой нафиг Черчесов? Личка 100% будет, если Николич уйдёт.
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boris63
1749468019
Ивич очень хороший вариант, но если не он то Игнашевич точно не испортит команду.
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kif123kif
1749471212
Игнашевич!
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