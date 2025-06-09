Червиченко предложил кандидатов на замену Николичу в ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, кто может заменить главного тренера ЦСКА Марко Николича, в случае перехода в АЕК.

«Николич – хороший тренер. Результат показывает отличный. С «Локомотивом» выигранный Кубок. ЦСКА в принипе был разваливающийся, и он за год смог их собрать. После зимней паузы они вообще ни одного матча не проиграли, поднявшись на третье место. Уверен, что если бы у них был запас в два-три тура, то они вмешались бы в чемпионскую гонку. Ну и Кубок выиграли.

Я думаю, что его российскую карьеру губит желание поучаствовать в трансферной политике. Если вы говорите, что через АЕК он хочет пробраться в какие-то серьeзные клубы – там ему точно никто не даст так участвовать в трансферах, как он мечтает делать здесь. Там, в Европе, считают каждый цент.

[Кто может возглавить ЦСКА]. В первую очередь, это Личка, который свободен. На мой взгляд, он тоже выступит не хуже Николича. И Ивич. Думаю, если бы его не выгнали, то «Краснодар» не только в этом, а еще в прошлом году был бы чемпионом.

Если российский вариант, есть еще, конечно, Черчесов. Но как-то я себе не представляю связки Черчесова и ЦСКА. Он спартаковец, работавший в «Динамо». Хотя все возможно, почему нет», – сказал Червиченко.