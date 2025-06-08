«Милан» рассмотрит несколько кандидатов на позицию вратаря вместо Меньяна

«Милан» может подписать сербско-бельгийского вратаря Миле Свилара из «Ромы». Ожидается, что римляне попросят за голкипера примерно 30 миллионов евро.

Чтобы понизить цену, «россонери» могут предложить «джаллоросси» вингера Алексиса Салемакерса. Бельгиец выступал большую часть сезона-2024/25 за «Рому» на правах аренды из «Милана».

В качестве альтернативы Свилару «россонери» могут побороться за 22-летнего вратаря «Пармы» Зиона Сузуки или 23-летнего Элию Каприле из «Наполи», который выступал на правах аренды за «Кальяри».