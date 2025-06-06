Раскрыты трансферные планы «Ростова» на лето

Стало известно, какими игроками планирует усилиться «Ростов».
В список трансферных целей донского клуба входят пять футболистов:
- Станислав Магкеев (центральный защитник, истек контракт с «Пари НН»);
- Дмитрий Чистяков (центральный защитник, истек контракт с «Зенитом»);
- Виталий Гудиев (вратарь, «Факел»);
- Максим Мухин (полузащитник, ЦСКА);
- Артем Максименко (нападающий, «Родина»).
Также ростовчане хотят сохранить голкипера Даниила Одоевского, арендованного у «Зенита».
С высокой долей вероятности клуб покинут Максим Осипенко и Николай Комличенко.
Источник: «Убойная сила»