Стал известен стартовый состав на товарищеский матч в котором сыграют Россия и Нигерия. Игра состоится 6 июня, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Сафонов (к), Вахания, Мелeхин, Осипенко, Круговой, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Митрюшкин, Лунeв, Адамов, Абдулкадыров, Ибишев, Пальцев, Горшков, Баринов, Щетинин, Пиняев, Кисляк, Садулаев, Гладышев, Пруцев, Сергеев

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