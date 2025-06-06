Гендиректор «Черноморца» ответил на обвинения в организации договорного матча

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарев отрицает обвинения со стороны инвестора клуба.

Ранее Сергей Шишкарев заявил, что Пономарев пытался манипулировать спортивным результатом в матче с «Сочи».

Команды встречались 24 мая в 34-м туре Первой лиги.

«Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.

Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко ни с футболистами, ни с тренером», – сказал Пономарев.