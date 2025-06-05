Агенты Бидона высказались об интересе ведущих российских клубов

В агентстве Dodici Sports BR, представляющем интересы полузащитника «Коринтианса» Брено Бидона, прокомментировали информацию об интересе «Зенита» и «Спартака» к игроку.

«С нами из России по Бидону никто не связывался», – сказали представители Dodici Sports BR.