Агенты Бидона высказались об интересе ведущих российских клубов

В агентстве Dodici Sports BR, представляющем интересы полузащитника «Коринтианса» Брено Бидона, прокомментировали информацию об интересе «Зенита» и «Спартака» к игроку.
«С нами из России по Бидону никто не связывался», – сказали представители Dodici Sports BR.
- 20-летний Бидон в этом году провел за «Коринтианс» 25 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом из Сан-Паулу рассчитан до конца 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»