Названа сумма, которую «Боруссия» заплатит за брата Беллингема

Дортмундская «Боруссия» почти договорилась с «Сандерлендом» о трансфере центрального полузащитника Джоби Беллингема. Английский клуб получит за переход 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).

Игроком также интересовались «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг».