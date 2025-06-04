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  • Названа сумма, которую «Боруссия» заплатит за брата Беллингема

Названа сумма, которую «Боруссия» заплатит за брата Беллингема

Сегодня, 08:25
1

Дортмундская «Боруссия» почти договорилась с «Сандерлендом» о трансфере центрального полузащитника Джоби Беллингема. Английский клуб получит за переход 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).

Игроком также интересовались «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг».

  • Джоби Беллингем – младший брат хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Джуд играл за «Боруссию Д» в 2020–2023 годах.
  • 19-летний Джоби в этом сезоне провел за «Сандерленд» 43 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: The Times
Германия. Бундеслига Англия. Чемпионшип Сандерленд Боруссия Д Беллингем Джоби
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Комментарии (1)
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zigbert
1749031457
Прямо напрашиваются слова из песни: Пусть я моложе, Ну так что же? Быстро дни пролетят! И в комсомоле буду я тоже, Буду как старший брат!
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