Названа сумма, которую «Боруссия» заплатит за брата Беллингема

Дортмундская «Боруссия» почти договорилась с «Сандерлендом» о трансфере центрального полузащитника Джоби Беллингема. Английский клуб получит за переход 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).
Игроком также интересовались «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг».
- Джоби Беллингем – младший брат хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Джуд играл за «Боруссию Д» в 2020–2023 годах.
- 19-летний Джоби в этом сезоне провел за «Сандерленд» 43 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: The Times