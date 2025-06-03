Перед матчем Россия – Нигерия будет исполнена песня «Матушка»

РФС объявил, что перед товарищеским матчем Россия – Нигерия с номером открытия выступит исполнительница авторских и русских народных песен Татьяна Куртукова с хитом «Матушка».

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин назвал эту песню негласным гимном РФ.

«За последний год композиция Татьяны Куртуковой стала практически в негласным народным гимном нашей страны, ее поют и дети, и взрослые. Даже многие журналисты высказывали свои пожелания относительно этого номера. Сборная долгие годы не выступала на главной арене страны, постараемся подарить болельщикам праздник. Ждите еще сюрпризы в программе», – сказал Терешин.