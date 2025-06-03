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Брат Беллингема выбрал новый клуб

Вчера, 10:35

Центральный полузащитник «Сандерленда» Джоби Беллингем принял решение перейти в дортмундскую «Боруссию». Хавбек также проинформировал о своем решении «Айнтрахт», который претендовал на игрока.

Ожидается, что вскоре клубы начнут переговоры. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро, но, по данным журналиста Фабрицио Романо, «Сандерленд» не намерен отпускать игрока дешевле, чем за 40 миллионов отступных, прописанных в контракте полузащитника.

Джоби Беллингем – младший брат хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Джуд играл за «Боруссию Д» в 2020–2023 годах.

  • 19-летний Джоби в этом сезоне провел за «Сандерленд» 43 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Германия. Бундеслига Англия. Чемпионшип Сандерленд Боруссия Д Айнтрахт Беллингем Джоби
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