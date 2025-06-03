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Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин

Вчера, 09:54
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможности выступления голкипера «Буде‑Глимт» Никиты Хайкина за национальную команду после получения норвежского гражданства.

– Хайкин хочет еще играть за сборную?

– Хайкин женился, после этого получил гражданство Норвегии. Но играть за сборную России все равно хочет.

  • 29-летний Хайкин попадал в расширенный состав сборной России в 2021 году, но еще не играл за национальную команду. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.
  • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года с перерывом на начало 2023-го, когда два месяца провел в «Бристоль Сити».

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Буде-Глимт Россия Норвегия Хайкин Никита Кафанов Виталий
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Комментарии (1)
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Мордаванин
1748941164
кафан му(д)флон чтото ещё кашлять пытается время ушло вместес эстонским одуваном оба полетите скоро
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