Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможности выступления голкипера «Буде‑Глимт» Никиты Хайкина за национальную команду после получения норвежского гражданства.

– Хайкин хочет еще играть за сборную?

– Хайкин женился, после этого получил гражданство Норвегии. Но играть за сборную России все равно хочет.