Кафанов назвал сборную, за которую хочет играть Хайкин

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможности выступления голкипера «Буде‑Глимт» Никиты Хайкина за национальную команду после получения норвежского гражданства.
– Хайкин хочет еще играть за сборную?
– Хайкин женился, после этого получил гражданство Норвегии. Но играть за сборную России все равно хочет.
- 29-летний Хайкин попадал в расширенный состав сборной России в 2021 году, но еще не играл за национальную команду. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.
- Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года с перерывом на начало 2023-го, когда два месяца провел в «Бристоль Сити».
Источник: «Матч ТВ»