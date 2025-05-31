В РФС объяснили требование к вместимости в 10 тысяч зрителей для стадионов РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что РПЛ сама ввела требование наличия стадиона на 10 тысяч зрителей для прохождения лицензирования клубов.

– Один из инфраструктурных критериев лицензирования – минимальная вместимость арены в 10 тысяч зрителей. Почему именно эта цифра и возможно ли ее снизить, учитывая и европейский опыт, и то, что часть клубов РПЛ такой посещаемости не имеют?

– История с минимальной вместимостью в 10 тысяч на стадионах РПЛ сгенерирована самой лигой. И самой лигой этот критерий может быть изменен, поскольку относится к критериям самой лиги в системе лицензирования. У нас есть договоренность, что по инициативе лиги данный критерий может меняться.

Лига несколько раз обсуждала этот вопрос, единогласно голосовала за то, что требование о минимальной вместимости должно оставаться. Если лига не готова менять этот критерий, почему мы должны его понижать?